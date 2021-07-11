Петербург поставил очередной антирекорд по числу новых заболевших коронавирусом

В городе свыше двух тысяч заболевших за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербурге продолжает бить антирекорды третьей волны заболеваемости коронаирусом. Впервые с конца января в городе выявили свыше двух тысяч новых заболевших ковидом. В официальную статистику оперштаба, опубликованную 11 июля, попали 2007 человек заразившихся инфекцией за сутки. При этом число выздоровевших в два раза ниже инфицированных.

- За сутки от коронавируса излечились в Петербурге 975 человек, - говорится в сообщении оперштаба.

От коронавируса за последние сутки в Санкт-Петербурге скончались 103 человека. Днем ранее - 102 человека.