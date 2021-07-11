МЧС Петербурга выпустило рекомендации, как следует пить воду в аномальную жару

Сколько человеку нужно воды? Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На фоне аномальной жары выше 10 градусов от нормы, которая ожидается 12 июля в Петербурге, городское МЧС выпустило рекомендации, как правильно пить воду. По словам спасателей, человеку в такую погоду нужно обильное питье, которое поможет восполнить потерю жидкости в организме.

- Человеку необходимо пить около 2 литров жидкости, включая суп, чай (желательно охлажденный, можно подслащенный или подкисленный), кофе, рисовый или вишневый отвар, хлебный квас, - сообщают в ГУ МЧС по Петербургу.

При этом спасатели уточнили, что во время аномальной жары нужно пить воду, даже если вы не испытываете жажду. Это особенно важно для людей пожилого возраста. Но усердствовать с питьем воды тоже не стоит.

- Избыточное питье чистой воды может привести к тяжелой гипонатриемии, чреватой такими осложнениями, как инсульт и летальный исход, - добавляют спасатели. - Добавление в напитки хлорида натрия и других растворимых солей (20-50 ммоль на литр напитка) уменьшает потерю жидкости и облегчает процесс восстановления водного баланса.