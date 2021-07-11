Во дворе ЖК "Орловский парк" в Петербурге ночью произошла драка со стрельбой

На место происшествия приезжала полиция Фото: t.me/orlovskiy_park

Во дворе дома ЖК "Орловский парк" минувшей ночью произошла драка со стрельбой. На выстрелы в полицию пожаловались местные жители, которые сняли на видео начало конфликта. Подвыпившая группа соседей спорила с охранниками комплекса на повышенных тонах. Один из них угрожал сломать секьюрити челюсть и "сесть в колонию за это". Чуть позже во дворе произошла драка между соседями.

- Ночью были разборки с битой и оружием, - сообщили в группе ДТП И ЧП Петербург очевидцы. - Охрана комплекса в разборки лезть не стала, полицию не вызвала. Итог: двое уехали в реанимацию.

В самой группе ЖК сообщают, что одна из женщин была с ребенком в момент конфликта. Сейчас в случившемся разбираются сотрудники полиции.