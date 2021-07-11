В Петербурге кондуктор автобуса и пассажир подрались из-за оплаты проезда ребенку

Мужчине, судя по всему. понадобилась помощей врачей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в автобусе произошла потасовка кондуктора и пассажира. На кадрах, опубликованных 11 июля, видно, как двое мужчин дерутся. На заднем фоне слышен детский плач.

Судя по эмоциональному спичу одного из дерущихся, он отец ребенка. А сам конфликт возник из-за оплаты проезда. Удары кулаками летят кондуктору в лицо.

- Да успокойтесь вы, - кричат пассажиры, ставшие свидетелями трагедии. Видео инцидента публикует телеграм-канал "Мегаполис".

На последних кадрах лицо кондуктора в крови. Предварительно, ему потребовалась помощь медиков.