Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 июля 2021 18:32

Комздрав Петербурга рассказал о темпах вакцинации в городе в выходные

За сутки в городе сделано почти 12 тысяч инъекций
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вакцинация в Петербурге

Вакцинация в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за минувшую субботу первым компонентом вакцины привились 8 092 человека, вторым - 3 822 человек. На ревакцинацию пришли 33 человека. Такие данные темпов вакцинации приводит комитет здравоохранения Северной столицы.

- Всего в городе вакцинировано 1 069 800 человек, из них 760 332 полностью закончили цикл вакцинации, - уточнили в комздраве. - Ревакцинировано 206 человек.

Всего же за за сутки врачи в Петербурге сделали 11 947 инъекций.