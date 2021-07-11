Комздрав Петербурга рассказал о темпах вакцинации в городе в выходные

Вакцинация в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за минувшую субботу первым компонентом вакцины привились 8 092 человека, вторым - 3 822 человек. На ревакцинацию пришли 33 человека. Такие данные темпов вакцинации приводит комитет здравоохранения Северной столицы.

- Всего в городе вакцинировано 1 069 800 человек, из них 760 332 полностью закончили цикл вакцинации, - уточнили в комздраве. - Ревакцинировано 206 человек.

Всего же за за сутки врачи в Петербурге сделали 11 947 инъекций.