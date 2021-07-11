Петербуржцев рассмешило фото двух неизвестных, которых ищут в соцсетях за кражу ВАЗ

Такое фото опубликовано в соцсетях с пометкой - их ищет полиция Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Жителей Петербурга рассмешила фотография, с помощью которой разыскивают двух неизвестных. Как следует из сообщения в группе ДТП и ЧП Петербурга, двух молодых людей подозревают в краже отечественного автомобиля. Снимок, с помощью которого ведется розыск, был сделан камерой дорожного наблюдения.

- Полиция разыскивает двух мужчин за кражу автомобиля ВАЗ, - сообщается в группе "ДТП и ЧП Петербурга". - Автомобиль был найден брошенным в 6-ом Верхнем переулке у дома 12. На нем заскочили на поребрик, после чего бросили.

Петербуржцев призывают сообщать о молодых людях в 44-ый отдел полиции Приморского района.

В самом отделе полиции, услышав вопрос "КП-Петербург" о розыске двух молодых людей по фото, поинтересовались, что мы можем сообщить о них. Узнав, что звонят журналисты, там потеряли интерес к общению и не стали комментировать розыск парней, посоветовав обратиться в УМВД по Приморскому району Петербурга. Официально подтверждать розыск молодых людей и их возможную причастность к преступлению в отделе полиции не стали.

Самих же петербуржцев снимок развеселил. Горожане соревнуются в чувстве юмора, сравнивая молодых людей с героями кино и мультфильмов.

Если вы узнали себя на этом фото, можете обратиться в "КП-Петербург", чтобы разъяснить происхождение этого кадра и рассказать свою версию публикации снимка: spb-red@phkp.ru