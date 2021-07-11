Власти попросили жителей Тосненского района экономить воду в аномальную жару

Жителей просят рационально отнестись к питьевой воде Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В комитете ЖКХ Ленинградской области заявили, что из-за аномальной жары и повышенного спроса в некоторых населенных пунктов и садоводств воду приходится включать по графику. Самой напряженной обстановку назвали в Тосненском районе. Глава комитета Александр Тимков даже попросил жителей Никольского, Ульяновки и Красного Бора рационально использовать питьевую воду.

- Просим ограничить потребление воды на полив огородов, - обратился Тимков к жителям. - Система водоснабжения в поселениях Тосненского района сейчас устроена так, что водовод один. В его начале воды и давления хватает, местные жители и дачники в жару не просто пьют воду, но и поливают ей огороды, наполняют емкости, бочки, бассейны. А до тех, кто дальше по трубе, вода просто не доходит. У них проблема с тем, чтобы воды попить и умыться. Это при том, что система работает на пределе мощности, высока вероятность аварийного отключения из-за того, что потребление воды существенно больше.

В комитете отметили, что поливать огороды "можно технической водой из водоемов".