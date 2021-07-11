Морская авиация проведет несколько тренировок в небе над Петербургом перед участием в параде

Морская авиация проведет тренировки в небе над Петербургом Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В небе над Санкт-Петербургом пройдут тренировки морской авиации ЗВО. Летчики будут готовиться к участию в военно-морскому параду. Об этом сообщают в ЗВО.

- Боевые самолеты и вертолеты вылетят с четырех оперативных аэродромов Западного военного округа, дислоцированных на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Тверской областей и Республики Карелия, - сообщают в ЗВО. - Запланированы раздельные тренировки в составе пар и групп авиации, совместная тренировка в составе парадного строя кораблей, авиационных групп и генеральная репетиция.

В параде примет участия авиация из частей Воздушно-космических сил, Военно-Морского Флота, Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов. В небе над городом можно будет увидеть самолеты Миг-31, Су-24М, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Су-27, самолет-амфибию Бе-200 и Бе-12, самолеты Ту-142МК, Ан-140, транспортные самолеты Ан-72, Ту-154, Ту-134, Ан-26, противолодочный Ил-38, а также вертолеты Ми-8, Ка-27, Ка-52, Ка-29, Ка-31.