Девушка-байкер разбилась насмерть в Красном Селе

Мотоциклистка погибла ночью в Красном Селе. Фото: vk.com/krasnoe_selo

Смертельное ДТП с участием мотоцикла произошло в ночь на понедельник в Красном Селе. На Красносельском шоссе, в районе автозаправки со своего байка слетела девушка. По словам очевидцев из числа местных жителей, видевших последствия аварии, тело погибшей отлетело на две сотни метров.

- На мосту авария с летальным исходом. Мотоциклист в метрах в 200 от мотоцикла. Погибла девушка, - пишут свидетели в паблике «Транспортный коллапс, Красное Село» ВКонтакте.

По предварительным данным, мотоциклистка ехала с большой скоростью, что и стало причиной ее гибели. Сама она упала с байка, или это произошло из-за столкновения с другим транспортным средством, сейчас выясняет полиция.

- Примерно в 2.30 авария произошла, как раз, в этот момент ехала по встречной полосе, когда он (мотоцикл - прим.ред.) врезался. Но, ехал он на очень большой скорости. Столкновение было с отбойником или авто. Но, судя, по тому, что я видела, это был зацеплен отбойник, - пишут очевидцы ДТП.