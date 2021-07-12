Мужчина расстрелял двух человек из ружья на Кировском карьере

Полиция выясняет причины стрельбы на Кировском карьере. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Тосненского района Ленобласти проводит проверку ЧП со стрельбой, которая произошла утром в минувшее воскресенье на Кировском карьере. Здесь повздорили трое молодых людей, двое из которых в итоге получили огнестрельные ранения.

- 11 июля в 9:36 в полицию поступило сообщение о стрельбе на Кировском карьере в Тосненском районе. Установлено, что в результате конфликта мужчина 1994 ода рождения выстрелил из своего ружья (разрешение имеется) в двух мужчин 32 и 26 лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что один из потерпевших был ранен в ногу, а второй - в спину. Оба выжили, но были госпитализированы.

Стрелявший доставлен в полицию. Причины конфликта выясняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.