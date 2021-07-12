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Общество12 июля 2021 10:04

Вестибюль станции метро «Московская» закрылся на вход и выход

Об изменении работы сообщает пресс-служба подземки
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Вход в метро "Московская" ограничили утром 12 июля.

Вход в метро "Московская" ограничили утром 12 июля.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Первый вестибюль станции метро «Московская» закрылся для пассажиров утром 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба подземки утром 12 июля. Причины изменения графика работы не уточняются.

- В 09:48 закрыт вестибюль 1 станции «Московская». Вход и выход пассажиров осуществляется через вестибюль 2, - уточняют в метрополитене.

ОБНОВЛЕНО:

В 10:21 вестибюль 1 ст. «Московская» открыт для входа и выхода пассажиров. Станция работает в обычном режиме.