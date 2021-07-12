Вестибюль станции метро «Московская» закрылся на вход и выход

Вход в метро "Московская" ограничили утром 12 июля.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Первый вестибюль станции метро «Московская» закрылся для пассажиров утром 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба подземки утром 12 июля. Причины изменения графика работы не уточняются.
- В 09:48 закрыт вестибюль 1 станции «Московская». Вход и выход пассажиров осуществляется через вестибюль 2, - уточняют в метрополитене.
ОБНОВЛЕНО:
В 10:21 вестибюль 1 ст. «Московская» открыт для входа и выхода пассажиров. Станция работает в обычном режиме.