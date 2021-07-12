В «Крестах» шумно отмечали победу Италии на Евро

В "Крестах" болели за итальянцев в матче с Англией. Фото: Тимур ХАНОВ

Обитатели нового следственного изолятора «Кресты», расположенного в Колпино, тоже любят спорт. Минувшей ночью подследственные шумно болели за итальянцев. Об этом сообщают жители Колпинского района, рассказавшие о радостных криках и гвалте с территории СИЗО.

- Бардак в колпинских «Крестах» сегодня ночью... Крики, стук, жгут что-то и выбрасывают из окон, - пишут колпинцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На видео, снятом горожанами, действительно слышны отдаленные, но радостные крики и всполохи огней со стороны «Крестов». По времени действо совпало с окончанием финальной игры Чемпионата Европы, в котором итальянцы по пенальти обыграли англичан: «Празднуют победу итальянской сборной на Евро-2020», - пишут в комментариях жители Колпино.

Официальных комментариев по ситуации не поступало.