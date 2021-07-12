После драки охранника с парнем-безмасочником в ТЦ «Европолис» начата полицейская проверка

Охранник взял в захват молодого безмасочника в ТЦ "Европолис". Фото: предоставлено "КП"

Петербургская полиция начала проверку после инцидента в торговом центре «Европолис», где в воскресенье охранники подрались с молодым человеком, пытавшимся пройти в ТЦ без маски. Потасовку сняла на видео девушка парня, а отец уже пообещал наказать ретивых секьюрити.

- Сын хотел пройти к автомату для покупки маски, но его не пустили, - рассказал «КП-Петербург» отец студента адвокат Константин Романюк. - Охранник вырвал телефон у сына. Даниил попытался его забрать. В итоге телефон улетел в сторону, а сына повалили на пол, стали душить. У сына разбита губа, очень сильно болит горло, головокружение, болят ребра - может, перелом.

Теперь проверкой действий как охраны ТЦ так и покупателя займутся правоохранительные органы.

- 11 июля в 18.29 в полицию Выборгского района поступило сообщение о конфликте в торговом комплексе на Полюстровском проспекте между охранником и 21-летним мужчиной из-за несоблюдения ограничительных мер. Оба участника конфликта были опрошены. По данному факту проводится проверка, - сообщает пресс-служба Главка.