В Петербурге скончался бывший директор организации «Новое поколение» Михаил Дмитриев

Михаил Дмитриев умер на 61-м году жизни. Фото: gov.spb.ru

Экс-директор центра для трудных подростков «Новое поколение» Михаил Дмитриев скончался в Петербурге последствий коронавирусной инфекции. О смерти Дмитриева стали известно вечером 11 июля. Ему было 60 лет.

- В разные годы Михаил Дмитриев занимался педагогикой, руководил оборонно-спортивным лагерем для несовершеннолетних нарушителей, - сообщает издание «Петербургский дневник».

Михаил Дмитриев основал «Новое поколение» в 1993 году и возглавлял организацию на протяжении 22 лет. Основная задача центра - реабилитация трудных подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

В 2016 году у организации возникли разногласия со Смольным, из-за чего она лишилась финансирования из бюджета. За все время работы «Новое поколение» помогло социализировать 22 000 трудных подростков.