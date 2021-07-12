В Петербурге зафиксировали более двух тысяч новых случаев ковида

Заболеваемость в Петербурге продолжает расти. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По оперативной информации на 12 июля, за минувшие сутки в Петербурге зафиксировали 2029 новых случаев коронавирусной инфекции. От недуга в Северной столице скончались 104 человека. Таким образом наш город почти догнал Москву по количеству смертей. Там 12 июля зафиксировали 107 летальных исходов.

- За последние сутки тесты на коронавирус сдали 18 934 человека. При этом, 8045 обращались по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с ковидом, - сообщают в Правительстве Санкт-Петербурга.

За последние сутки в Северной столице от коронавируса вылечились лишь 779 человек. Всего с начала пандемии недуг смогли победить почти 470 тысяч горожан. При нынешних темпах заболеваемости, число заразившихся коронавирусом в Петербурге за все время эпидемии перешагнет отметку в полмиллиона уже к концу рабочей недели.

В Ленинградской области за сутки выявили 246 новых случаев ковида. Не смогли справиться с инфекцией десять человек, а победили недуг - 64.