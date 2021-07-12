Доходы рынка ритуальных услуг в Петербурге выросли на 30%

Смертность выросла. А за ней поднялись и доходы ритуальных компаний. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кому война, а кому мать родна. Пандемия печально сказалась на многих отраслях экономики Петербурга. Но были и те, кто извлек выгоду из ситуации. Так, похоронные компании оказались в плюсе из-за возросшего числа смертей.

- Прибыли похоронных агентств стала расти с начала пандемии. За 2020 год по данным Петростата объем петербургского рынка ритуальных услуг составил 6,72 млрд рублей — 20% всех бытовых услуг, - пишет «Мойка 78».

По данным по данным базы «Контур.Фокус», на которые ссылается СМИ, выручка компаний похоронного выросла на 10-30%в то время, когда остальные отрасли потеряли в общей сумме около 83 млрд рублей.

Напомним, что смертность в январе-апреле 2021 года в Петербурге выросла по сравнению с аналогичным периодом 2020-го на треть.