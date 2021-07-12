График разводки мостов изменится из-за репетиции парада ВМФ в Петербурге

График разводки мостов в Петербурге изменится из-за репетиции дня ВМФ Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мосты в Санкт-Петербурге изменят график разводки из-за репетиций парада ВМФ, который состоится 25 июля 2021 года. Так, две ночи во время подготовки четыре переправы через Неву будут сводить позже обычного. Об этом в понедельник, 12 июля 2021 года, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

- Для обеспечения подготовки к параду будет изменен график разводки мостов. В ночь на 13 и на 15 июля разводка Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов будет продлена до 06.00 утра, - пояснили в комитете.

Так, Литейный мост будет разведен с 01:40 ночи до 6 утра, Троицкий с 01:20 часов также до 6 утра. Дворцовый мост во время репетиций будут разводить дважды: с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 06:00 часов. Благовещенский мост будет закрыт с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 06:00.

Во все остальные дни график разводки мостов не менялся.