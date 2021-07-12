Смольный опроверг нехватку ковидных специалистов

Врачей-специалистов в Петербурге хватает, а вот медики для прививок - дефицит. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дефицит медиков мешает расширению сети прививочных пунктов в Петербурге. Более сотни медучреждений Северной столицы испытывают недостаток специалистов различных уровней. Речь идет о врачах амбулаторного звена, медсестрах и санитарах. При этом город не испытывает нехватки в инфекционистах, работающих в ковидных стационарах. Об этом заявили в Смольном.

- В коронавирусных стационарах нет проблем с кадрами. При этом в городе всегда недоставало амбулаторных специалистов, которые как раз работают в прививочных пунктах. Именно это обстоятельство мешает бесконечно расширять количество мест, где проводят вакцинацию, - уточнили в Комздраве.

Собеседник в ведомстве добавил, что ситуацию с кадрами усугубляет то, что сейчас некоторые медики сами находятся на больничном, оказывают помощь пациентам с коронавирусом или уезжают в отпуска.