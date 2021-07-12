«Алые паруса» не повлияли на эпидемиологическую обстановку в Санкт-Петербурге

По словам Ирины Потехиной праздник "Алые паруса" не повлиял на ситуацию с ростом заболеваемости. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Итоги праздника «Алые паруса» подвели в Смольном. По словам вице-губернатора Ирины Потехиной, мероприятие не привело к росту числа заражаений коронавирусом.

- В минувшую пятницу прошло ровно две недели со дня праздника. Теперь можно подвести итоги: признаков эпидемического следа от проведения выпускного мероприятия «Алые паруса» не выявлено. А если человеческим языком, то все эти 14 дней, когда могла бы проявиться вспышка, количество заболевших из наблюдаемой группы плавно снижалось, - написала Ирина Потехина.

Вице-губернатор отметила, что «Алые паруса» стали долгожданным праздников для петербургских выпускников и «головной болью» для организаторов.

Также Ирина Потехина обратилась к педагогам с просьбой поскорее пройти вакцинацию, чтобы к началу учебного года у них сформировался иммунитет. Это поможет избежать ряда коронавирусных ограничений, действующих в образовательном процессе.

К ЧИТАТЕЛЮ

Читайте «Комсомолку» в Петербурге в соцсетях

Telegram

Вконтакте

Instagram