Дожди и грозы обрушатся на Ленобласть 13 июля

Дождь и гроза пройдут 13 июля в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

МЧС Ленинградской области предупредили, что 13 июля 2021 года, на регион обрушатся грозы и дожди. Причем, задержатся в области они на три дня. Правда, аномальную температуру воздуха сбить им не удастся, зато даже небольшой дождик сможет немного освежить безумную духоту.

- 13 июля в Ленобласти ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днем: преимущественно на юге области, пройдет кратковременный дождь и грозы, - рассказали в МЧС Ленобласти со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха в ночное время ожидается около 17-22 градусов тепла, местами всего до плюс 14. Днем снова жара в 29-34 градусов.

Также ожидается, что кратковременные дожди и грозы пойдут по области 14 и 15 июля. Однако и они не смогут сбить жару.

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