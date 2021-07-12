Дожди и грозы обрушатся на Ленобласть 13 июля

Дождь и гроза пройдут 13 июля в Ленобласти
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
МЧС Ленинградской области предупредили, что 13 июля 2021 года, на регион обрушатся грозы и дожди. Причем, задержатся в области они на три дня. Правда, аномальную температуру воздуха сбить им не удастся, зато даже небольшой дождик сможет немного освежить безумную духоту.
- 13 июля в Ленобласти ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днем: преимущественно на юге области, пройдет кратковременный дождь и грозы, - рассказали в МЧС Ленобласти со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Температура воздуха в ночное время ожидается около 17-22 градусов тепла, местами всего до плюс 14. Днем снова жара в 29-34 градусов.
Также ожидается, что кратковременные дожди и грозы пойдут по области 14 и 15 июля. Однако и они не смогут сбить жару.
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