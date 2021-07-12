Гора мусора перекрыла съезд с Дунайского проспекта в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге собралась пробка на съезде с Дунайского проспекта на Предпортовую улицу. Днем в понедельник, 12 июля 2021 года, на крупной магистрали произошло ЧП - грузовик вез пухто с мусором. Однако в какой-то момент контейнер съехал с шасси и упал прямо на проезжую часть. Об это очевидцы рассказали в социальных сетях.

- На съезде с Дунайского на Предпортовую пухто упало с шасси, - пояснили автомобилисты.

В итоге контейнер перевернулся, а мусор рассыпался по проезжей части, перегородив две полосы движения. "Камаз" также встал на дороге.

Отметим, что согласно сервису "Яндекс.Пробки", затор в месте ДТП пока не очень большой. Так как рядом находится развязка, автомобилисты объезжают место аварии, чтобы не стоять в ожидании.

Как отмечают очевидцы, водитель "Камаза" самостоятельно убирает мусор и расчищает проезд.