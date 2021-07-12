Петербуржец улыбался, получив 20 лет за жестокое убийство в парке Александрино

Осужденный за убийство петербуржец получил 20 лет строгого режима. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Молодой житель Петербурга получил 20 лет тюрьмы за жестокое убийство, совершенное зимой 2020 года. 1 февраля в парке Александрино мужчина набросился с ножом на двоих прохожих. Один из них погиб на месте, а второй смог убежать, истекая кровью.

- Обвиняемый, находясь в парке Александрино в состоянии алкогольного опьянения, без видимого повода, имея умысел на убийство, из хулиганских побуждений, нанес колюще-режущим предметом не менее одного удара в грудь М. Далее, в ходе борьбы, нанес В. не менее двух ударов по телу. В. скончался. М. удалось выжить, он спасался бегством, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дело об убийстве и попытке убийства разбирал суд присяжных и коллегия признала подсудимого виновным. Основываясь на этом вердикте, судья дал молодому мужчине 20 лет лишения свободы.

Но самое удивительное, что во время заседания обвиняемый в жестокой расправе сидел и жутко улыбался. Приговор еще может быть оспорен.