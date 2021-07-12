Мощный ливень с градом обрушится на Ленобласть вечером 12 июля

МЧС объявило штормовое предупреждение в Ленобласти 12 июля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

МЧС Ленинградской области предупредило местных жителей о надвигающейся грозе. По данным спасателей в понедельник вечером, 12 июля 2021 года, на регион обрушится мощный ливень вместе с градом.

- Начиная с 16-18 часов, местами, преимущественно на юге области ожидается ливневый дождь, гроза, град, - рассказали в МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Добавим, что согласно картам "Яндекс", на ближайшее время дожди видны только вблизи Тихвина.

Также МЧС предупредило, что дожди пройдут в области 13 июля. Осадки ожидаются небольшие и кратковременные. При этом температура воздуха будет достигать 34 градусов жары.