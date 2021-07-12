МЧС предупреждает об аномальной жаре в Петербурге с 13 по 16 июля

Жара не отпустит петербуржцев всю неделю. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жаркие в прямом смысле деньки поджидают жителей Петербурга. Вплоть до пятницы дневная температура будет превышать норму на 10 градусов, о чем предупреждают в МЧС. Ну а дальше просто пока нет прогноза от синоптиков.

- 13-16 июля 2021 года в Петербурге сохранится аномально жаркая погода. Отклонение среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы составит 7-10 градусов, - сообщает пресс-служба городского управления МЧС со ссылкой на данные синоптиков.

Так, во вторник днем термометры покажут до +33, а в среду - до +34 градусов. И это при палящем солнце.

Зато в четверг синоптики обещают «всего» +32 и дожди с грозами. Впрочем, осадки ожидаются кратковременные и местами. Так что освежит не всех.