Испытания теплосетей пройдут в Кировском районе Петербурга 13 июля

«Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет испытания в Кировском районе города Фото: Артем КИЛЬКИН

Во вторник, 13 июля 2021 года, в Кировском районе Санкт-Петербурга пройдут испытания теплосетей. Проверку труб на прочность запланировала компания "Теплосеть". Работы необходимо провести, чтобы подготовиться к будущему отопительному сезону.

- Испытания позволяют определить неблагоприятные зоны и спланировать программу капитального ремонта. Ненадежные участки трубопроводов, выявленные во время гидравлических испытаний - это предотвращение нарушений в системе теплоснабжения зимой, - пояснили в "Теплосети".

Так, испытания будут проходить по улицам: Кронштадтская, Зайцева, Маринеско, Краснопутиловская, Новостроек, Зины Портновой, Подводника Кузьмина, проспекты Трамвайный, Маршала Жукова, Стачек, Ветеранов и дорога на Турухтанные острова.

Во время проверки труб вода будет не более 40 градусов. Однако подходить в месте протечки в любом случае опасно.