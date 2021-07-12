Дачу, построенную по проекту архитектора Казанского собора, выставили на продажу в Петербурге

Дачу, построенную по проекту архитектора Воронихина, продают в Петербурге / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге выставили на продажу дачу, построенную по проекту архитектора Андрея Воронихина. Именно этот зодчий создал Казанский собор. Дом, являющийся памятником регионального значения располагается в Петродворцовом районе, городе Ломоносов. Объявление в интернете появилось 10 июля 2021 года.

- Жилoй бpевенчатый 2-этaжный дoм построен в середине 19 века, имеет общую площадь 249 квадратных метров, печное отопление. Площадь участка 15 соток, - говорится в объявлении на сайте "Авито".

На первом этаже дачи четыре комнаты, две кухни, веранда и подсобные помещения. На втором этаже тоже четыре комнаты, веранда.

Продавец отмечает, что сносить здание нельзя, а вот ремонт потребуется. Правда все работы по реставрации и восстановлению дома должны быть согласованы с Государственной инспекцией по охране памятников.

Стоимость дачи 4,5 миллиона рублей.