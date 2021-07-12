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Общество12 июля 2021 17:49

Противопожарный режим продлили в Петербурге по 2 августа

Разводить костры и гулять по лесам города все еще запрещено
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Противопожарный режим в Петербурге продлевается по 2 августа

Противопожарный режим в Петербурге продлевается по 2 августа

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге из-за аномальной жары продлили противопожарный режим по 2 августа. Соответствующее распоряжение в понедельник, 12 июля 2021 года, подписал губернатор Александр Беглов. Это значит, что гулять по лесам и разводить костры все еще запрещено.

- Запрещается посещение лесопарковых зон, городских лесов, разведение огня, сжигание мусора, сухой растительности, проведение всех видов пожароопасных работ на территории зеленых насаждений общего пользования, зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, зеленых насаждений ограниченного пользования, городских лесов и на особо охраняемых природных территориях, - пояснили в Смольном.

Также запрещено въезжать на машине в лесопарки и леса. Кроме того, в Петербурге запрещено использовать пиротехнику или проводить огненные шоу без специального согласования.