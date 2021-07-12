Мощи святого Александра Невского встретят на трассе "Нева" 25 июля

25 июля на трассе М-11 «Нева» пройдет церемония встречи мощей Святого Александра Невского Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербург направляются мощи святого Александра Невского. 25 июля 2021 года состоится торжественная церемония встречи крестного хода с ковчегом у киота иконы Богоматери Знамения и княза Александра Невского, который находится в мемориальном комплексе "Погибшим при защите Отечества". Мемориал располагается на трассе М-11 "Нева".

- На церемонии планируется проведение молебна. Также у верующих будет возможность прикоснуться к ковчегу с частицей мощей святого, - рассказали в компании "Автодор".

Встреча ковчега назначена на 15 часов. После этого совершится молебен и обращение Митрополита Новгородского и Старорусского Льва.

Спустя два часа начнутся торжественные проводы крестного хода и передача ковчега Петербургской митрополии. Крестных ход со святыми мощами Святого благоверного князя Александра Невского проходит в рамках празднования 800-летия со дня рождения великого полководца.