Ветеринары показали спасенного лисенка, сбитого машиной в Ленобласти

В Ленобласти ветеринары выходили сбитого машиной лисенка Фото: СОЦСЕТИ

Ветеринары показали лисенка, спасенного в Ленинградской области после того, как его сбила машина. Видео со здоровым малышом появилось в соцсетях 11 июля 2021 года.

В апреле этого года под Петербургом неравнодушные свидетели обнаружили сбитого машиной зверька. Где и когда, произошел несчастный случай с лесным жителем, авторы видео, попавшего в социальные сети не уточняют. Возможно, что речь идет о происшествии, которое случилось в конце апреля неподалеку от Софийской улицы.

- Этого рыжего красавчика нашли на дороге в Ленобласти, его сбила машина, лис был обездвижен. Добрые люди привезли его в карантинный центр и местные ветеринарные врачи уже поставили болтуна на ноги, - написали в посте под видеороликом, опубликованном в сообществе kudrovka.

Как добавляют авторы публикации, после инцидента животное лежало на дороге и не двигалось. Неравнодушные свидетели заметили детеныша и оперативно передали его ветеринарам карантинного центра.

Действительно, судя по видео, через некоторое время зверек уже почти полностью реабилитировался и пытается отблагодарить своих спасителей, издавая различные звуки.

Выпустят ли животное на волю или оставят в специализированном учреждении пока неизвестно.