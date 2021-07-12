Подросток получил сильные ожоги во время операции по удалению родинок в Петербурге

Следственный комитет Петербурга начал проверку операции, во время которой подросток получил ожоги Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге подросток получил серьезные ожоги во время операции по удалению родинок. В понедельник, 12 июля 2021 года, следственный комитет организовал проверку, после которой примет решение.

- Установлено, 5 июля 2021 года 17-летний подросток поступил в одну из детских больниц города для оказания плановой медицинской помощи. На следующий день, во время проведения операции он получил ожоги, - рассказали в следственном комитете Северной столицы.

После этого мальчика сразу же перевели в ожоговое отделение, где ему оперативно оказали квалифицированную помощь. Сейчас угрозы для жизни или здоровья подростка нет.

Сейчас комитет проводит необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.