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Происшествия12 июля 2021 19:13

Подросток получил сильные ожоги во время операции по удалению родинок в Петербурге

Следственный комитет начал проверку
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Следственный комитет Петербурга начал проверку операции, во время которой подросток получил ожоги

Следственный комитет Петербурга начал проверку операции, во время которой подросток получил ожоги

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге подросток получил серьезные ожоги во время операции по удалению родинок. В понедельник, 12 июля 2021 года, следственный комитет организовал проверку, после которой примет решение.

- Установлено, 5 июля 2021 года 17-летний подросток поступил в одну из детских больниц города для оказания плановой медицинской помощи. На следующий день, во время проведения операции он получил ожоги, - рассказали в следственном комитете Северной столицы.

После этого мальчика сразу же перевели в ожоговое отделение, где ему оперативно оказали квалифицированную помощь. Сейчас угрозы для жизни или здоровья подростка нет.

Сейчас комитет проводит необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.