Партия вакцины "КовиВак" поступила в Петербург 12 июля

Более 8,5 тысяч доз вакцины "КовиВак" поступило в Петербург 12 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге в понедельник, 12 июля 2021 года, поступила новая партия вакцины от коронавируса "КовиВак". Об этом сообщили в Смольном. Препарат ждали многие петербуржцы. Некоторые считают, что вакцина более "мягкая" по сравнению с другими и легче переносится после укола.

- Город наращивает темпы вакцинации и делает все, чтобы обеспечить необходимый запас вакцины, - сказал губернатор Александр Беглов.

За все время прививочной кампании в Петербург уже поступило более 1,2 миллионов комплектов доз вакцины. Из них 27 540 доз - "ЭпиВакКорона", 28 080 - "КовиВак", остальное "Спутник V". Сейчас запас препаратов составляет 182 616 комплектов доз.

В городе работают 146 прививочных пункта на базе медицинских организаций. Кроме того, при поликлиниках работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 35 мобильных пунктах, развернутых в дополнение к основным.