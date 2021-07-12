Кафе и ресторанам в "красной зоне" Ленобласти запретили работать после 23 часов

Работу общепита в «красной» зоне Ленобласти ограничили по времени с 12 июля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Кафе, ресторанам и закусочным, расположенным в "красной зоне" в Ленинградской области запретили работать после 23 часов. Такое распоряжение в понедельник, 12 июля 2021 года, подписал губернатор региона Александр Дрозденко. Причиной тому стал рост заражений.

- Предприятия общественного питания в "красной" зоне ограничили по времени работы до 23 часов. При наличии у них паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 им будет разрешено работать до 2 часов ночи, - пояснили в администрации Ленинградской области.

Ковид-паспорта выдаются тем компаниям, у которых более 65 процента работников привиты от коронавируса, либо имеют антитела.

Напомним, с 12 июля в Ленинградской области усилены ограничительные меры - приостановлены массовые и спортивные мероприятия со зрителями в "красной" зоне, ярмарки, работа детских развлекательных центров.