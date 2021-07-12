Новые пункты вакцинации от коронавируса открылись в трех ТЦ Петербурга

Три новых пункта вакцинации открылись в ТЦ Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге открылись три новых мобильных пункта вакцинации в торговых центрах. Об этом комитет по здравоохранению рассказал в понедельник, 12 июля 2021 года. Два разместились в спальных районах, а один в самом центре города.

- Первый прививочный пункт открылся в ТРК "Питерленд", расположенный в доме 72 по Приморскому району. Пункт будет работать на базе поликлиники №114 в будние дни с 12:00 до 18:00 часов с перерывом с 15:00 до 15:30 часов, - пояснили в комитете.

Второй пункт начал работать в ТРК "Пик" на Ефимова, дом 2. График работы в будни с 11:00 до 19:00 часов, в субботу с 11:00 до 15:00 часов. В пункте будут работать врачи городской поликлиники №28.

Третий пункт открылся в ТРК "Французский бульвар" на базе городской поликлиники №43. Время работы каждый день с 11:30 до 19:30 часов.