Финских болельщиков оштрафовали за оскорбление фанатов Бельгии во время матча ЕВРО-2020 в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге Петроградский районный суд оштрафовал футбольных фанатов из Финляндии за непристойное поведение во время ЕВРО-2020. Двое болельщиков оскорбляли зрителей из Бельгии на стадионе "Газпром Арена", когда проходил матч между сборными их стран. Об этом в суде рассказали в понедельник, 12 июля 2021 года.

- 21 июня двое болельщиков из Финляндии, являясь зрителями чемпионата Европы по футболу EURO-2020 матча между Финляндией и Бельгией, вели себя оскорбительно по отношению к болельщикам команды соперников, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В суде уточнили, что фанаты показывали оппонентам непристойные жесты, а именно поднятый средний палец руки. При этом на замечания никак не реагировали.

Суд назначил штраф в размере 5 тысяч рублей каждому, а также запретили болельщикам год посещать в Петербурге места проведения официальных спортивных мероприятий.