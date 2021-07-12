Беглов рассказал о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу в Петербурге

Беглов: "Формирование коллективного иммунитета зависит от темпов вакцинации" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в понедельник, 12 июля 2021 года, рассказал о формировании коллективного иммунитета от коронавируса. Градоначальник пояснил, что все зависит от темпов вакцинации.

- Коронавирусная инфекция никуда не делась, и это нацеливает на скорейшее формирование коллективного иммунитета, - отметил губернатор на радио "Россия".

Также Беглов объяснил, что новые ограничения в Петербурге были приняты по требованию Роспотребнадзора, чтобы прервать цепочки распространения коронавируса.

- Все хотели бы вновь свободно передвигаться по стране и миру. Обходиться без масок. Но говорить об этом будет возможно только тогда, когда в обществе сформируется коллективный иммунитет. Это значит, что мы должны увеличить темпы вакцинации, - подчеркнул губернатор.

На сегодня первую прививку сделали уже более 1 миллиона человек. Также в Петербурге началась ревакцинация.