В садоводствах под Петербургом появилась вакцинация от коронавируса

Петербург организовал вакцинацию от коронавируса в садоводствах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург организовал вакцинацию от коронавируса в садоводствах под городом. Как пояснил в понедельник, 12 июля 2021 года, губернатор Александр Беглов в эфире радио "России", многие петербуржцы уехали на дачу и не успели привиться. Для этого город готов организовать мобильные бригады.

- Для того, чтобы организовать выездную бригады для вакцинации, соседям садоводства следует объединиться, собрать группу из 50 человек и оформить заявку через председателя садоводства, - пояснил градоначальник.

Также Петербург собирается открывать в дачных массивах амбулатории. Сейчас таких пунктов работают более 40. В этом году планируется построить еще 12, чтобы дачники могли проверить здоровье, не выезжая в город.

Кроме того, по программе развития садоводств ремонт дорог, строительство сетей электро и водоснабжения. В этом году финансирование программы увеличено до 451 миллиона рублей.