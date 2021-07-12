Из-за репетиции парада ВМФ изменится движение троллейбусов в Петербурге

Репетиция Военно-морского парада в Петербурге изменит маршруты троллейбусов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге из-за репетиций Военно-морского парада изменится движение троллейбусов. Так, 13 и 15 июля 2021 года по иному маршруту пойдут троллейбусы №1, 7 и 10. Об этом 12 июля сообщили в комитете по транспорту.

- 13 и 15 июля с 4:45 до 6:15, в связи с подготовкой к проведению Главного Военно-морского парада и поздним окончанием разводки мостов через Неву, вносятся изменения в трассы троллейбусов, - пояснили в комитете.

Так, троллейбус №1 будет следовать от конечной станции улицы Маршала Тухачевского по действующей трассе до Малой Морской улицы, после по Гороховой улице, Адмиралтейскому проспекту, Невскому проспекту в обратном направлении до конечной остановки на Маршала Тухачевского.

Троллейбус №7 будет следовать от станции на Таллинской улице, далее по действующей трассе до Малой Морской улицы, по Гороховой, Адмиралтейскому, Невскому и в обратном направлении до Таллинской улицы.

Троллейбус №10 будет следовать от Новгородской улицы по действующей трассе до Невского проспекта, далее на Малую Морскую улицу, Исаакиевскую площадь, по Конногвардейскому бульвару до площади Труда.