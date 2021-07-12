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Общество12 июля 2021 22:06

Машину с человеком в багажнике заметили в Петербурге

Трое пассажиров вышли из автомобиля на площади Стачек, а человек в багажнике уехал дальше
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Машину с человеком в багажнике заметили в Петербурге

Машину с человеком в багажнике заметили в Петербурге

Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге заметили человека в багажнике автомобиля. Необычную картину запечатлел автовидеорегистратор одной из машин на площади Стачек в воскресенье, 11 июля 2021 года.

- Пассажиров много, а тачка одна. "Шкода" с пассажиром в багажнике попала в кадр автовидеорегистратора на площади Стачек, - рассказал в соцсети очевидец.

На кадрах видно, как три человека вышли из машины, открыли багажник, чтобы забрать сумку, а в нем лежал человек. Пассажир в багажнике помахал рукой остальным, после чего дверь багажника захлопнулась и машина уехала.

Почему человек продолжил ехать в таком неудобном месте, несмотря на то, что места в машине освободились, неизвестно. Пользователи соцсетей предположили, что пассажир был очень пьян, поэтому предпочел ехать в лежачем положении.

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Пассажир в багажнике машины в Петербурге
Пассажир в багажнике машины в Петербурге