Машину с человеком в багажнике заметили в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге заметили человека в багажнике автомобиля. Необычную картину запечатлел автовидеорегистратор одной из машин на площади Стачек в воскресенье, 11 июля 2021 года.

- Пассажиров много, а тачка одна. "Шкода" с пассажиром в багажнике попала в кадр автовидеорегистратора на площади Стачек, - рассказал в соцсети очевидец.

На кадрах видно, как три человека вышли из машины, открыли багажник, чтобы забрать сумку, а в нем лежал человек. Пассажир в багажнике помахал рукой остальным, после чего дверь багажника захлопнулась и машина уехала.

Почему человек продолжил ехать в таком неудобном месте, несмотря на то, что места в машине освободились, неизвестно. Пользователи соцсетей предположили, что пассажир был очень пьян, поэтому предпочел ехать в лежачем положении.