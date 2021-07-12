Фан-зоны ЕВРО-2020 начали демонтировать в Петербурге

Фан-зоны Евро-2020 в Петербурге начали демонтировать Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге начали демонтировать фан-зоны ЕВРО-2020. Последний финальный матч прошел 11 июля 2021 года. Сразу же после этого, на следующий день, рабочие начали убирать конструкции, расположенные на Дворцовой площади, Конюшенной и у стадиона "Юбилейный". Об этом пишет издание "Невские новости".

- Сейчас на обеих точках находятся рабочие, которые убирают всю технику, палатки, трибуны и массу другой атрибутики чемпионата. Уже бывшая футбольная деревня выглядит опустелой: на асфальте лежат доски, повсюду металлические конструкции. Вовсю трудятся и на Дворцовой площади, - сообщает издание.

Фан-зоны в Петербурге работали на протяжении всех матчей, тем более, что Северная столица принимала несколько игр на стадионе "Газпром Арена". Всего фан-зоны посетили 254 тысячи человек. Из них 216 тысяч - на Конюшенной площади.