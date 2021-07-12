Более 70 платных парковок появятся в центре Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге появятся более 70 новых парковок. В понедельник, 12 июля 2021 года, комитет по транспорту сообщил, что завершились работы по проектированию зоны платной парковки на 71 улице Центрального района, которые появятся уже в этом году.

- Также продолжаются работы по проектированию платной зоны на 153 улицах Адмиралтейского района и еще 112 улицах Центрального района. Реализация проекта запланирована на 2022 год, - отметили в комитете.

Отмечается, что стоимость создания парковочных зон в четырех центральных районах Петербурга будет порядка 1,3 миллиардов рублей.

Платные парковки создаются для того, чтобы разгрузить магистрали и навести порядок на центральных улицах. Также в городе расширяется сеть перехватывающих парковок, где можно бесплатно оставить автомобиль и пересесть на общественный транспорт.