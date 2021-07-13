До +33 и солнечно: погода в Петербурге на 13 июля

Жара выгнала петербуржцев на пляжи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жаркая и солнечная погода, порядком измучившая жителей Петербурга за последнее время, не уйдет и города как минимум до пятницы. На каждый день синоптики предсказывают превышение 30-градусной отметки. Вот и в наступивший вторник в Северной столице будет до +33 и без осадков.

- 13 июля в Петербурге ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, западный слабый. Температура воздуха составит днем +31...+33 градуса. Атмосферное давление будет слабо понижаться, - сообщает городской гидрометцентр.

На 8:00 утра в Петербурге уже тепло, термометры показывают +22,3. Ветра нет. Влажность составляет 66%, а давление держится на уровне 764,6 мм ртутного столба, что выше нормы.

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