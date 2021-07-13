Коммунальная квартира полыхала на Невском проспекте

На Невском проспекте горела коммуналка. Фото: vk.com/spb_today

Серьезный пожар тушили ранним утром в самом центре Петербурга - на Невском проспекте. Около пяти часов в доме 113/4 огонь вспыхнул в трехкомнатной коммунальной квартире. На место ЧП незамедлительно прибыли спасатели.

- 13 июля в 05:14 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Невский проспект дом 113/4.В трехкомнатной коммунальной квартире горела обстановка на площади пять квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

И хоть площадь возгорания была небольшой, опасность представлял дым - люди могли отравиться угарным газом. В 05:42 пожар локализован, на месте работают дознаватели.

К тушению огня привлекались 19 пожарных и четыре единицы техники. Сведения о пострадавших не поступали.

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