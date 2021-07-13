Задержанный петербуржец умер в автозаке по дороге в суд

Задержанный умер в машине по дороге в суд. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербуржец, которого везли из СИЗО в суд, умер прямо в автозаке. ЧП произошло днем 12 июля в Петродворцовом районе города. 67-летнему мужчине стало плохо во время поездки. Конвоиры, как сообщают в полиции, вызвали ему скорую, но задержанный скончался до из приезда.

- Сотрудники полиции конвоировали в суд заключенного, обвиняемого в убийстве. Во время перевозки мужчина пожаловался на боль в сердце. По предварительным данным мужчина скончался от острой сердечной недостаточности, - пишут «Невские новости» со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Сейчас по факту ЧП ведется проверка, которая даст оценку действиям конвоиров. Другие подробности инцидента не сообщаются.

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