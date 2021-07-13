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Авто13 июля 2021 8:41

Более 200 пьяных водителей поймали за выходные в Петербурге и области

В рейды вышли десятки экипажей ГИБДД
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Рейд по пьяным водителям прошел в Петербурге и области.

Рейд по пьяным водителям прошел в Петербурге и области.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Более 200 нетрезвых водителей авто- и мототехники поймали за минувшие выходные в Петербурге и Ленинградской области. Зная особенности российского менталитета и привычку хорошо отдохнуть на природе, сотрудники ГИБДД в субботу и воскресенье стояли за городских и загородных трассах вылавливая нарушителей.

- В общей сложности в ходе мероприятий полицейские выявили 208 водителей, которые находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, при этом девять автолюбителей уже ранее привлекались к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. В отношении них возбуждены уголовные дела, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Теперь любителям систематически прокатиться «под мухой» по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость) грозит от крупного штрафа до двух лет лишения свободы.

Остальные пьяные водители получили административные протоколы. На ближайшие 1,5-2 года они лишаться прав и заплатят штраф в 30 тысяч рублей.

208 пьяных водителей поймали в Петербурге и Ленобласти за выходные
Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

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