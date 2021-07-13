«Мать даже не плакала»: 2-летняя девочка погибла, выпав из окна на Народной улице

Девочка выпала из окна на Народной улице. Фото: vk.com/spb_today

Еще один случай трагической гибели ребенка произошел в Петербурге. На Народной улице маленькая девочка выпала из окна дома по недосмотру родителей. Падение на асфальт оказалось роковым и малышка скончалась в машине скорой помощи.

- 12 июля в 18:00 в дежурную часть поступили сообщения о том, что из окна дома 2 по Народной улице выпал ребенок. В результате выезда установлено, что из окна квартиры на пятом этаже, облокотившись о москитную сетку, по недосмотру матери выпала девочка 2019 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Известно, что семья, в которой произошла трагедия полная, на учете не состоит. Но ни мать ни отец официально не работают. По словам очевидцев, когда женщина спустилась вниз после падения дочери, она была в не совсем адекватном состоянии.

- Женщина стояла босиком на улице зависшая. Самое страшное, у матери - ни слезинки. Девочка умерла в машине скорой помощи. Пусть земля будет пухом малышке, - пишут местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

До своего второго дня рождения девочка не дожила всего шесть дней.

Проверку по факту трагедии начали полиция и следственный комитет. Всего с начала летнего сезона в Петербурге при падении из окон погибли уже больше десяти детей.

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