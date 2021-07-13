Маленький ребенок утонул в Ферменском озере в Каменке

Ребенок утонул на Ферменском озере. Фото: Яндекс.Карты

Маленький ребенок погиб вечером 12 июля в Приморском районе Петербурга. 4-летний мальчик утонул в Фермском озере, когда его мать, с которой он гулял, отвлеклась на другие дела. Когда малыша нашли, он уже не дышал.

- В 18:51 в дежурную часть через экстренный номер 112 поступили сообщения о том, на пересечении дороги в Каменку и улицы Парашютной в Ферменском озере утонул ребенок. В результате выезда обнаружен труп мальчика 2017 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург».

Известно, что мать и отец погибшего малыша - мигранты, граждане Киргизии. В Петербурге официально не работают, живут на Комендантском проспекте. На учете семья, как неблагополучная, не состояла.

Проверку по факту трагедии проводит Следственный комитет.