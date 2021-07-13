Хулиганы устроили стрельбу по бутылкам и прострелили окно квартиры в Купчино

Полиция задержала двух стрелков в Купчино. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Двоих подвыпивших петербуржцев задержали сотрудники полиции. Им на нетрезвых горожан пожаловались жители Купчино, услышавшие звон разбитого стекла. Причем побитыми оказались не только пивные бутылки, по которым из пневматики стреляли хулиганы, но и окно случайной квартиры.

- 12 июля 2021 года в полицию поступило сообщение о стрельбе у дома 7 корпус 1 по улице Ярослава Гашека. Сотрудниками патрульно-постовой службы были задержаны двое граждан 1984 и 1990 года рождения, которые, около полуночи, произвели несколько выстрелов из пневматического пистолета, разбив при этом окно квартиры вышеуказанного дома, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Обоих «снайперов» отвезли в отделение, где оставили трезветь до утра. Позднее одного опросили и отпустили как свидетеля, а в отношении владельца пистолета возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Ему грозит от штрафа в 500 тысяч рублей до семи лет лишения свободы.