За сутки в Петербурге умерли больше ста человек, заболели - около двух тысяч

Заражаемость остается высокой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Чуть меньше двух тысяч заболевших, но больше ста умерших за сутки от ковида - таковы итоги понедельника в Петербурге. Данные по ситуации с распространением коронавируса в Северной столице приводит портал «Стопкоронавирус».

- За сутки в Петербурге заразились 1936 человек, с начала пандемии число заболевших достигло 493 893. Из них 471 562 выздоровели (+ 1814), а 17 707 (+108) - скончались, - говорится на портале,

По уровню суточной смертности Петербург опять обогнал Москву, где за минувший день умерли 103 пациента с коронавирусом. И это - самый высокий показатель за последние десять дней.

В Ленинградской области ситуация следующая: заболели еще 249 человек (51 687 всего), выздоровели 79 (45 770), а умерли 12 (1901).