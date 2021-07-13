Крупнейший мостостроитель Петербурга «Пилон» избежал банкротства

Арбитражный суд утвердил мировое соглашение "Пилона" с кредиторами. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургский мостостроитель «Пилон» смог избежать объявления себя банкротом. Компания смогла договориться со своими кредиторами, которым должна около 1,3 млрд рублей, после чего Арбитражный суд Петербурга утвердил мировое соглашение об урегулировании процесса долговых выплат.

- Согласно условиям соглашения, компания обязуется в течение полугода выплачивать каждому кредитору ежемесячно по 30 тысяч рублей основного долга, затем, в следующие три года — 50 тысяч в месяц, в следующие 10 лет — 1/120 от остатка задолженности, - пишет «Мойка 78».

Всего, под данным картотеки суда, «Пилон» имеет 55 кредиторов, крупнейший из которых «СМБ Банк». Ему мостостроители задолжали 286 миллионов рублей.