Два человека погибли в массовом ДТП в Ленобласти

Массовая авария произошла в районе Пикалево. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смертельное ДТП с двум погибшими остановило движение по автодороге А-144, подъезд к трассе «Кола» в Бокситогорском районе Ленобласти. В районе города Пикалево столкнулись несколько легковушек и большегруз.

- с 13:20 на 386-м км федеральной дороги А-114 Вологда – Тихвин - трасса «Кола» полностью перекрыто движение транспорта в связи с ДТП. Объезд возможен через город Пикалево. По предварительным данным, участниками ДТП стали грузовой и легковой автомобили. Имеется информация о двоих погибших, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

На месте аварии работают спасатели, врачи скорой помощи, ГИБДД и дорожные службы. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

ОБНОВЛЕНО:

По уточненным данным, столкнулись грузовик и «Нива Шевроле». На дороге при этом лежат колесные пары от ж/д вагонов. Упали они после удара или в них влетела легковушка, уточняется.

На дороге разбросаны колесные пары от вагонов. Фото: Предоставлено "КП-Петербург очевидцами.

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